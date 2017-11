08.11.2017 - 10:03 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - RBC Gestion de patrimoine a été récompensée à cinq reprises dans les dernières semaines pour ses résultats.

À la mi-octobre, la firme a obtenu les prix d'excellence pour la catégorie Programme de formation et de perfectionnement de directeur relationnel ainsi que dans la catégorie Banques privées à l'échelle mondiale - Amérique du Nord pour une deuxième année consécutive lors des Prix Global Wealth Awards de Private Banker International.



C'est pour l'initiative Argent en mouvement de RBC Gestion de patrimoine au Canada que la société a remporté les honneurs dans la catégorie Programme de formation et de perfectionnement de directeur relationnel. Cette initiative, lancée en 2017, sensibilise les conseillers de RBC Gestion de patrimoine à l'importance de la planification successorale pour leurs clients.



À la fin octobre, The Banker a décerné les prix Meilleur rendement de banque privée, Meilleure initiative de l'année en gestion relationnelle (Amérique du Nord) et meilleure banque privée au Canada a RBC Gestion de patrimoine, dans le cadre des Prix Global Private Banking Awards 2017.



C'est la sixième année consécutive que la filiale obtient le prix de meilleure banque privée au Canada par The Banker.