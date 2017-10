RBC récompensée comme administrateur de fonds

04.10.2017 - 09:23 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – RBC Services aux investisseurs et de trésorerie a été désignée comme meilleur administrateur de fonds au monde et au Luxembourg pour une cinquième année consécutive, selon les résultats du sondage R et M.

Le sondage sur la comptabilité et l'administration des fonds de R et M mesure la satisfaction des clients par l'intermédiaire d'un questionnaire envoyé à des gestionnaires de fonds du monde.



La satisfaction générale des gestionnaires de fonds du monde et de leurs clients a cependant diminué dans les résultats de cette année.



Le système de classification témoignant d'une baisse de 0,11 point, le pointage moyen passant de 5,96 à 5,85 points.



La division de la RBC a obtenu 6,21 points, 0,15 point de plus qu'HSBC, qui est en deuxième position.