21.02.2018 - 09:10 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Le courtier indépendant en valeurs mobilières de plein exercice Raymond James renforce son expertise en matière de soins de santé et des technologies.

Raymond James confirme le recrutement de Marwan Kuburski en tant que chef du secteur des soins de santé et directeur général du secteur des technologies et des chaînes de blocs au sein de son équipe des Services bancaires d'investissement. Le courtier a aussi recruté David Novak à titre de directeur général et analyste en recherche sur les soins de santé.Dans les vingt dernières années, Marwan Kuburski occupait des postes importants de preneur ferme. Plus récemment, il était chef des secteurs des technologies et des sciences de la vie dans la banque d'investissement indépendante canadienne Cormark Securities.David Novak occupait un poste similaire à celui pour lequel il a été engagé par Raymond James. Dans les trois dernières années, il était analyste en recherche liée aux soins de santé et à la biotechnologie, également pour Cormark Securities.« La venue dans notre équipe de talentueux partenaires comme Marwan et David est essentielle sur le plan de notre capacité à fournir des solutions sans frontières aux clients du secteur des soins de santé au Canada, aux États-Unis et dans le monde », affirme Riley Sweat, chef international des soins de santé chez Raymond James.