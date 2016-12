Quatre personnalités financières dans l'Ordre de Montréal

22.12.2016 - 09:57 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – La ville de Montréal a présenté la première cohorte des personnalités intronisées dans son Ordre. On y retrouve plusieurs personnalités du monde économique.

La ville a, en outre, nommé L. Jacques Ménard, président de BMO Québec ; Henri-Paul Rousseau, vice-président du conseil de Power Corporation et de la Financière Power ; André Bérard, ancien président du conseil et chef de la direction de la Banque Nationale ainsi que Marcel Côté (à titre posthume) comme commandeur, à l'aube des festivités du 375e anniversaire de la métropole



C'est pour leur travail et leurs implications dans la grande région montréalaise que les récipiendaires ont été reconnus.



Les quatre commandeurs de l'Ordre de Montréal avaient obtenu le titre de Grand Montréalais dans les dernières années.