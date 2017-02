Plusieurs changements à la direction de Canaccord

13.02.2017 - 09:33 - Finance et Investissement

Partager cet article

NOUVELLES DU MONDE - Canaccord Gestion de patrimoine profite du départ de son directeur des finances et agent principal de gestion des risques, Brad Kotush, pour modifier la structure de son équipe de direction.

Son départ, annoncé en novembre, prend effet ce jeudi. Il sera remplacé par Don MacFayden à titre de vice-président exécutif et directeur des finances.



Ce dernier était directeur des finances des opérations américaines pour la société depuis 2016.



C'est Adrian Pelosi qui sera dorénavant le vice-président principal, agent principal de gestion des risques et trésorier.



Celui qui a occupé divers rôles au sein de la gestion des risques de la firme avait récemment obtenu la fonction de vice-président senior, chef des audits internes et trésorier du groupe.



Finalement, Nick Russel, directeur des finances de la branche britannique et des marchés européens, aura dorénavant la responsabilité supplémentaire d'être vice-président aux finances de la firme.