17.11.2016 - 08:00 - Richard Cloutier

Gracieuseté Groupe Investors

PORTRAIT DE CONSEILLER - Pierre-Olivier Cloutier, qui est représentant en épargne collective et conseiller en sécurité financière chez Groupe Investors, ne cache pas sa fierté d’être parvenu, en tant que directeur de division, à redéployer une offre de services en matière financière pertinente pour les régions éloignées de l'Est du Québec.

« Les régions sont largement délaissées par les institutions financières traditionnelles, alors qu'on observe depuis quelques années beaucoup de fermetures de points de service, dit-il. Je suis très heureux d'avoir contribué, avec mon équipe, à ce qu'on se réinstalle en région. Nous avons ainsi été en mesure de développer une offre de services mieux adaptée, d'embaucher des gens compétents et d'amener un peu plus de compétition dans les services financiers afin que le client en profite. »Le territoire dirigé par Pierre-Olivier Cloutier comprend les régions de Québec, Lévis, Rimouski, Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Richmond, Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine. Au cours de sa carrière, il a recruté 33 conseillers. « De ce nombre, 75 % sont encore avec le Groupe Investors ».La philosophie de recrutement de Pierre-Olivier Cloutier, qui figure au nombre des finalistes du Prix de la relève offert par la Chambre de la sécurité financière, est un autre élément de sa pratique qu'il considère distinctif.« Je ne saurais dire si ce sont mes capacités individuelles qui m'ont amené à être un bon directeur ou le fait d'être directeur et de devoir performer à ce niveau qui m'a amené à devenir un meilleur conseiller financier, dit-il. Quoiqu'il en soit, ce fut un privilège d'avoir pu éventuellement développer ma propre équipe. Le fait d'avoir à former quelqu'un nous oblige à bien appliquer les choses dans notre pratique personnelle, ce qui est aussi très formateur ».Le plan de développement mis en oeuvre par la direction du Groupe Investors consiste à ajouter de la valeur à l'offre et à accroître les parts de marché en misant sur les services de planification financière, de fiscalité et de répartition de l'actif. Pour y parvenir, Claude Paquin, le président pour le Québec du Groupe Investors, mise sur l'amélioration continue du niveau de connaissance et de compétence des membres de son réseau de conseillers.Pierre-Olivier Cloutier incarne bien cette résolution. Diplômé en administration des affaires de l'Université Laval et détenteur d'une formation sur l'impôt des sociétés de l'Association de planification fiscale et financière (APFF), il a oeuvré pendant près de cinq ans comme contrôleur financier avant de se joindre au Groupe Investors, il y a maintenant six ans.Le parcours de Pierre-Olivier Cloutier a d'ailleurs emprunté une voie express, puisqu'il a gravi un premier palier de direction seulement neuf mois après son entrée en poste. « J'ai été nommé assez rapidement, mais il a fallu que j'ai des résultats de développement et de satisfaction de clientèle conséquents », commente-t-il.L'expérience n'a d'ailleurs pas toujours été facile. « J'ai notamment hérité de certains conseillers qui étaient là depuis un bon nombre d'années, certains avec une expérience de 20 à 25 ans dans le domaine. Il faut alors gérer cela avec beaucoup d'humilité. Toutefois, mon passé de contrôleur financier m'apporte une expertise, notamment en matière de fiscalité, que même un conseiller d'expérience ne maîtrise pas toujours. Il y a donc des notions que j'essai d'amener à leur pratique et dans leur offre de service qui nous aident tous à nous distinguer dans notre pratique ».Il cite en exemple l'assurance, « qui est vraiment un outil intéressant pouvant être utilisé à différentes fins, évidemment comme protection au niveau successoral, mais aussi pour faire du placement, à des fins fiscales ».Si Pierre-Olivier Cloutier est d'avis que la tendance dans le marché mise beaucoup sur la clientèle à valeur nette élevée, il estime que la création de richesse doit nécessairement passer par monsieur et madame tout-le-monde. « Au final, la plus grande création de richesse, on va la faire avec la classe moyenne, et cela davantage qu'avec les gens à valeur nette élevée. Pour nous, il est donc important de développer une offre qui nous permette de servir toutes les classes de la population, peu importe dans quelle région ils ont choisi de vivre leur vie ».