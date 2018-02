PEAK recrute un ancien directeur général de SFL

14.02.2018 - 08:00 - Frédéric Roy

Martin Laprise

NOUVELLES DU MONDE - PEAK embauche Stéphane Dulude comme vice-président, développement des affaires.

« Nous sommes déterminés à poursuivre et accentuer notre croissance à travers le pays. Nous investissons dans l'avenir du réseau en créant ce poste de direction », a déclaré Robert Frances, Président du conseil et chef de la direction du groupe, par voie de communiqué.



L'ancien président et directeur général de SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière en 2016 dirigera notamment les activités de recrutement de nouveaux conseillers, veillera à leur succès, encadrera le programme de relève et contribuera au développement stratégique de PEAK.



Stéphane Dulude siège actuellement au comité consultatif sur les produits d'investissement de l'Autorité des marchés financiers. Le régulateur a créé ce comité afin de créer un environnement de discussion avec les intervenants du secteur de la gestion et de la distribution des produits d'investissements afin de comprendre leur réalité.



Avant d'assurer la direction de SFL, il était vice-président pour le réseau, un poste qu'il a occupé pour plus de dix ans.



avec la collaboration de Guillaume Poulin-Goyer.