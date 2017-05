Nouvelle présidente pour Fundserv

04.05.2017

NOUVELLES DU MONDE – L’ancienne présidente et chef de la direction de l’Alberta Pension Services, Karen Adams, a été nommée présidente et chef de la direction de Fundserv.

Dès le 4 juillet, elle aura la responsabilité de la direction stratégique de la société, de ses produits

et de ses activités courantes.



« À titre de directrice générale chevronnée ayant acquis son expérience à la fois dans les secteurs privé et public, Karen Adams est une gestionnaire axée sur les résultats et les clients, et elle est une source d'inspiration grâce à sa vaste expérience dans le développement et l'exécution de stratégies », a dit Katherine MacMillan, présidente du conseil d'administration de Fundserv, par voie de communiqué.



Sous sa direction, l'Alberta Pension Services a exécuté un projet de mise à niveau technologique et d'amélioration des affaires d'une valeur de 60 M$.