29.08.2017 - 10:18 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, a annoncé la nomination de Suzanne Gouin, M.B.A., IAS.A, au poste de présidente du Conseil de direction de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Suzanne Gouin était jusqu'à récemment présidente du conseil de Printemps numérique, un organisme sans but lucratif ayant pour objectif de promouvoir la créativité de l'industrie numérique à Montréal. Diplômée en sciences politiques de l'Université Concordia, Mme Gouin détient une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de la Richard Ivey School of Business à l'Université Western Ontario. Elle a obtenu un diplôme du Programme de perfectionnement des administrateurs de l'Institut des administrateurs de sociétés et détient la certification IAS.A. Elle est membre du conseil de Fonds numérique Bell depuis 2015 et siège au conseil d'Hydro-Québec depuis 2008.Son mandat sera de quatre ans.La ministre Lebouthillier a aussi annoncé la nomination de Stan Thompson, CPA, CA, au Conseil de direction de l'ARC. Monsieur Thompson a été proposé par le territoire du Yukon et est nommé pour une période de trois ans, à compter du 29 août 2017.Le Conseil de direction de l'ARC est chargé de surveiller l'organisation et l'administration de l'Agence, ainsi que de gérer ses ressources, biens, services, employés et marchés.