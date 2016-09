14.09.2016 - 13:11 - Finance et Investissement

DERNIÈRE HEURE - Richard Payette est nommé président et chef de la direction de Manuvie au Québec.

« Il assumera la direction de Manuvie au Québec et sera responsable de l'élaboration, du déploiement et de l'exécution de la stratégie pour le Québec afin de renforcer la position de Manuvie dans la province et d'appuyer la mission et la vision de l'entreprise », indique l'entreprise par voie de communiqué.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il relèvera de Marianne Harrison, présidente et chef de la direction de Manuvie Canada. Il sera également membre de l'équipe de direction de la division canadienne et de l'équipe de direction mondiale de Manuvie.

De 2010 à 2015, il a occupé plusieurs postes au sein de la haute direction de BDO. Il a également occupé les fonctions de président et chef de la direction, région des Amériques de BDO International.

Membre de l'équipe mondiale de la direction de BDO International, il a également participé à l'élaboration et au déploiement de la stratégie internationale de la société.

Auparavant, Richard Payette a été président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton. Il détient un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, en plus d'être Fellow et membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Canada.