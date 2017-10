25.10.2017 - 09:57 - Jade Hemeon, Investment Executive

Le gestionnaire de portefeuille chevronné James Dutkiewicz a été nommé chef des placements de l'équipe de Sentry Investments, sous l'égide du géant de la gestion de patrimoine CI Financial Corp. le 1er novembre, selon une lettre envoyée par CI aux conseillers financiers.

James Dutkiewicz remplacera Gaelen Morphet, qui quitte l'entreprise dans le cadre d'une série de mises à pied à plusieurs niveaux, en raison du chevauchement résultant de l'absorption de Sentry dans Placements CI.Chez Sentry, James Dukiewicz a été stratège en chef des placements, chef de l'équipe des titres à revenu fixe, cogestionnaire de plusieurs fonds équilibrés et membre important du comité de répartition des actifs.Sentry continuera en tant que groupe de gestion de portefeuille sous marque distincte au sein de Placements CI, selon la lettre. Le groupe Sentry comprend James Dukiewicz, ainsi que d'autres gestionnaires de portefeuille chevronnés Aubrey Hearn et Michael Simpson. Ils continueront de gérer d'importants mandats de Sentry, tels que le Fonds de revenu canadien Sentry, le Fonds de revenu mensuel américain Sentry, le Fonds de croissance et de revenu américain Sentry et le Fonds de petites et moyennes capitalisations Sentry.De plus, Jon Case a été promu de cogestionnaire à titre de gestionnaire de portefeuille principal du Sentry Precious Metals Fund, de Sentry Precious Metals Class, de Sentry Select Primary Metals Corp. et de Precious Metals and Mining Trust.Placements CI a également annoncé que plusieurs sous-conseillers en valeurs seront nommés le ou vers le 31 octobre pour un certain nombre de petits fonds communs de placement et de pools privés du groupe Sentry, ce qui permettra aux investisseurs de bénéficier des compétences d'autres équipes de CI.Ces équipes comprennent Signature Global Asset Management, Cambridge Global Asset Management et Harbour Advisors, qui sont des divisions de Placements CI, ainsi que Marret Asset Management Inc. de Toronto, chef de file des placements à revenu fixe.