Nouveau chef des placements chez Placements Empire Vie

21.12.2016 - 09:54 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Placements Empire Vie, vient de nommer Ian Hardacre, CFA, au poste de chef des placements, qui se joint aussi à l'équipe de la haute direction de l'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie.



Ian Hardacre s'est joint à Placements Empire Vie en mai 2016 à titre de gestionnaire principal de portefeuille, Actions canadiennes. Auparavant il a cumulé près de 20 ans d'expérience en gestion de portefeuille au sein de Invesco Trimark, où il a notamment été chef des placements en actions canadiennes.



Dans son nouveau rôle, Ian Hardacre continuera de gérer les portefeuilles d'actions canadiennes et de fonds de dividendes pour les FPG et les fonds communs de la société.



Placements Empire, une filiale en propriété exclusive de l'Empire Vie, gère des fonds communs de placement et est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l'Empire Vie. La société gère des actifs de plus de 14,5 milliards de dollars.