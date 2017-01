Nouveau chef de l'exploitation chez BMO Marchés des capitaux

NOUVELLES DU MONDE - BMO Marchés des capitaux nomme Luke Seabrook comme chef de l'exploitation.

Dans ses nouvelles responsabilités, l'ancien responsable général des groupes vente, négociation, recherche et structure des secteurs produits participatifs, instruments d'emprunt, change, produits dérivés, produits de base et titrisation de la division des services bancaires aux entreprises et services d'investissement de BMO, supervisera le risque, le bilan financier et toutes les fonctions réglementaires ainsi que de conformité de première ligne.





Luke Seabrook s'est joint à BMO en 2004 comme directeur général, produits liés aux actions et aux fonds communs de placement.