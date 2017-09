Nouveau C.A. à l’OCRCVM

14.09.2017 - 08:50 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Cinq personnes ont été élues ou réélues pour siéger sur le conseil d’administration (C.A.) de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), lors de leur assemblée générale qui a eu lieu le mardi.

L'organisme d'autoréglementation canadien a également reconfirmé M. Marianne Harris comme présidente et nommé Paul Allison pour l'appuyer à titre de vice-président du conseil.



Michèle Colpron, administratrice de société et membre du conseil d'administration du Fonds de solidarité de la FTQ, a été élue comme nouvelle administratrice pour un mandat de deux ans.



Rita Achrekar, première vice-présidente, conformité à la Banque Scotia; Holly Benson vice-présidente, finances et chef des finances chez Peters & Co.; Brian Heidecker, administrateur de sociétés; Nicholas Thadaney, président et chef de la direction, marchés boursiers mondiaux, Groupe TMX, ont tous été réélus sur le C.A. de l'OCRCVM pour un autre mandat de deux ans.