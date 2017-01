10.01.2017 - 09:08 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Raymond James ajoute deux personnes à son équipe canadienne de la recherche, au sein du secteur minier.

Brian MacArthur se joint à la firme en tant que directeur général et chef de la recherche du secteur des mines. Il s'occupera plus particulièrement des métaux communs et précieux.Farooq Hamed se joint aussi à la firme en tant que vice-président principal, analyste financier, Métaux communs et précieux.« Notre vision est d'être classé parmi les meilleurs courtiers en valeurs mobilières en ce qui a trait à l'offre de solutions et de services à nos sociétés clientes et à nos clients institutionnels, a déclaré Paul Allison, président du conseil d'administration et chef de la direction, Raymond James. La venue de Brian et de Farooq est conforme à cette vision. Ils possèdent l'expérience et l'expertise pour être opérationnels et avoir une incidence immédiate sur nos capacités de recherche minière ainsi que sur les relations avec les clients sur les marchés des capitaux. »Brian MacArthur travaillait auparavant chez UBS Valeurs Mobilières Canada, où il a occupé plusieurs postes de direction au cours des 25 dernières années et où il était tout récemment chef de la recherche canadienne et un chef de file des stratégies nord-américaines et mondiales de la firme en ce qui a trait aux titres de métaux précieux.Quant à Farooq Hamed, il était tout récemment directeur et analyste principal de la recherche, métaux et exploitation minière en Amérique du Nord au sein de Barclays Capital, où il s'est occupé des moyennes et grandes sociétés de métaux communs et précieux nord-américaines.