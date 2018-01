25.01.2018 - 09:04 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Paul C. Bourque, le président et chef de la direction de l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC), annonce les nominations de Carolyn Quick et de Minal Upadhyaya au sein de la haute direction de l'IFIC.

Carolyn Quick occupera le poste de vice-présidente, Affaires. Avant d'intégrer l'IFIC, elle occupait le poste de vice-présidente, Communications d'entreprise et affaires publiques du Groupe TMX, où elle avait la responsabilité des relations avec les médias, des affaires publiques, des relations avec les gouvernements et des programmes de communication avec les employés.Minal Upadhyaya entrera au poste de conseillère juridique et vice-présidente, Politiques, le 19 mars 2018. Auparavant, elle a occupé plusieurs postes chez Gestion de patrimoine TD dont vice-présidente associée responsable d'une équipe chargée de conseiller la haute direction et l'équipe de première ligne. Avant d'intégrer Gestion de patrimoine TD en 2005, Minal Upadhyaya a été conseillère principale pour RBC Banque Royale.« En 2018, les organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada ont un programme chargé comprenant la proposition de règles visant certaines réformes et des consultations supplémentaires sur des mesures d'encadrement des conflits d'intérêts. Ils devront aussi, avec le secteur, surveiller l'impact du MRCC 2 et réfléchir à élargir l'obligation de divulgation à tous les éléments du ratio des frais de gestion (RFG). L'arrivée de Carolyne Quick et Minsl Upadhyaya place l'IFIC dans une excellente position pour représenter à la fois les intérêts du secteur et des investisseurs dans le cadre de ces propositions et consultations », affirme Paul C. Bourque.