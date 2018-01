19.01.2018 - 09:37 - Alizée Calza

NOUVELLE DU MONDE – Le conseil d’administration de Women in Capital Markets (WCM) annonce la nomination de Camilla Sutton comme présidente et chef de la direction.

Camilla Sutton prendra la tête de cette organisation qui représente le plus grand réseau de femmes professionnelles du secteur financier canadien. Sa nomination sera effective le 22 janvier. Anciennement directrice des activités internationales sur les devises à la Banque Scotia, elle pourra aider l'organisation ontarienne à affirmer sa présence au niveau nationale.Camilla Sutton est impliquée depuis 15 ans à titre de bénévole auprès de WCM. Elle continuera également ses activités de bénévoles auprès du CFA Society Toronto, qu'elle a rejoint en 2012, et de la Banque du Canada où elle est depuis 2015. Outre son bénévolat, Camilla Sutton a occupé des postes de direction à la Banque Scotia aux Services bancaires et marchés mondiaux, chez OMERS et à BMO Marchés des capitaux.« C'est un honneur pour moi d'entrer au service d'une organisation aussi importante que WCM dans un moment aussi crucial. L'avenir s'annonce passionnant et j'ai hâte de travailler avec nos membres, nos commanditaires, nos bénévoles et les décideurs politiques pour continuer à mettre en place l'important programme de WCM », affirme-t-elle.Constituée en 1995, Women in Capital Markets a pour mission de développer le bassin de professionnelles dans l'industrie tout en soulignant l'importance de la présence des femmes dans les conseils d'administration et la direction des entreprises canadiennes. Depuis quatre ans, l'organisme a pris un nouveau virage et a doublé son nombre de membres et de commandites, en plus de se lancer dans une expansion nationale.