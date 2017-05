Munich Re se réorganise

05.05.2017 - 10:16 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Souhaitant développer ses parts de marché en Amérique du Nord, l’assureur Munich Re y modifie son équipe de haute direction.

C'est Mary Forrest, présidente-directrice générale de Munich Re pour le secteur, qui annonce les modifications.



Bernard Naumann est nommé président-directeur général pour les activités en assurance vie au Canada et Richard Letarte devient président-directeur général de Nouveaux Horizons.



Ce dernier dirigera les initiatives de la firme en matière d'innovation en Amérique du Nord. Ses responsabilités s'articuleront autour de la conception de nouveaux produits et services ainsi que sur les investissements dans les nouvelles technologies.



Dans la foulée, l'assureur a procédé à d'autres nominations. Ainsi, Lloyd Milani est nommé chef de la gestion des risques en Amérique du Nord et Marc-André Giguère comme vice-président principal et chef de la gestion des contrats en vigueur.



Finalement, Juan Serrano, se joint à l'équipe de haute direction en vie et santé pour gérer les activités d'assurance et de réassurances nord-américaines.