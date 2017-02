Miller Thomson renforce son expertise

10.02.2017 - 08:37 - Finance et Investissement

Partager cet article

NOUVELLES DU MONDE – La firme d'avocat Miller Thomson renforce son expertise en matière de financement des sociétés, de valeurs mobilières et de fusions et acquisitions

Le cabinet canadien spécialisé vient en effet de recruter les avocats Lawrence Wilder et Tom Koutoulakis, à titre d'associés, au sein de son groupe de Droit des affaires à Toronto, qui a accueilli 10 nouveaux associés au cours des 12 derniers mois.



Le bureau montréalais de cette firme spécialisée en droit des affaires avait embauché l'an dernier Andrew Cohen, Philipp Park, Lampros Stougiannos, Alexandre Hébert et Claude Picard.



« Le cabinet s'est engagé à augmenter ses ressources dans les domaines du financement des sociétés, des fusions et acquisitions et des valeurs mobilières à son bureau de la Ville Reine et ailleurs au pays », explique Peter Auvinen, associé directeur du bureau de Toronto de Miller Thomson.



En 2016, le cabinet a pris part à 101 transactions de fusions et acquisitions (F&A) distinctes, ce qui lui a permis de se classer au troisième rang du classement de Bloomberg en nombre de transactions réalisées au Canada.