Mercer Canada : nouveau chef pour le bureau d'Ottawa

21.12.2017 - 14:53 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Mercer Canada annonce la nomination de Moe Renaud comme chef du bureau d'Ottawa.



Le mandat de Moe Renaud inclut l'élaboration des stratégies clients innovatrices dans les domaines Santé, Avoirs et Carrière. Il sera en poste au bureau de Mercer à Ottawa.



Moe Renaud se joint à l'équipe de direction de Mercer après près de trois ans passés dans l'entreprise à titre de responsable national des ventes au sein du domaine Santé de Mercer Canada, où il a dirigé l'équipe des ventes et sa stratégie de croissance.



Avant d'intégrer le groupe Mercer, Moe Renaud a occupé le poste de directeur régional des ventes, assurance groupe et entreprise chez Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie, puis le poste de vice-président, santé et avantages à Aon Hewitt durant trois ans.