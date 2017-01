Martin Gagnon sur le c.a. de Fiera

24.01.2017 - 08:52 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Fiera Capital nomme Martin Gagnon, premier vice-président à la direction, gestion de patrimoine, de la Banque Nationale et coprésident et cochef de la direction de la Financière Banque Nationale sur son conseil d’administration (c.a.).

Il succède à Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale, qui y siégeait depuis 2012.



« Fiera Capital compte une direction solide et expérimentée. Je suis confiant que la Société poursuivra sa croissance à un rythme soutenu au cours des prochaines années », a dit Louis Vachon, dans le communiqué annonçant le changement.



Il avait joint le c.a. du gestionnaire de portefeuille dans la foulée de la transaction entre Fiera et la Banque Nationale à l'égard des actifs de Gestion de portefeuille Natcan.