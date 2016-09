13.09.2016 - 14:52 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Les sociétés membres de l'Organisme canadien de règlementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont élu ou réélu neuf personnes qui siégeront au conseil d'administration.

John Adams (Président du conseil), Chef de la direction, Les Placements PFSL du Canada;

Ross Kappele (1er Vice-président du conseil), Vice-Président exécutif et chef de distribution au détail, Gestion mondiale d'actifs, BMO Asset Management Canada;

George Aguiar, Président et chef de la direction, GP Wealth Management Corporation;

Stéphane Blanchette, Vice-président, finances et opérations, Investia Service Financiers;

Sian Burgess, Vice-présidente principale, Supervision des fonds, Fidelity Investments Canada;

Marc Cevey, Chef de la direction, HSBC Global Asset Management (Canada);

Jordy Chilcott, Directeur général et chef, Gestion d'actifs mondiale, Particuliers et Mexique, Banque Scotia et Président et chef de la direction, Fonds Dynamique;

Doug Coulter, Président, RBC Gestion modiale d'actifs;

Paul C. Bourque, Président et chef de la direction, l'Institut des fonds d'investissement du Canada;

Jonathan Durocher, Premier vice-président, Financière Banque Nationale, et Président et chef de la direction, Banque Nationale Investissements;

Chris Enright, Président et Directeur général, Aligned Capital Partners;

Judy Goldring, Vice-présidente directrice et directrice de l'exploitation, Placements AGF;

Brian Gooding, Vice-président exécutif et chef de distribution, Mackenzie Investments;

Stuart Graham, Chef de la direction, Pimco Canada;

Rick Headrick, Président, Placements mondiaux Sun Life;

John Kearns, Chef de la direction, Placements NEI;

Éric Landry, Vice-président Solutions de placement, Gestion de patrimoine et assurance de personnes, Chef de l'exploitation (Desjardins Société de placements);

Daniel Labonté, Vice-président directeur, Éxpérience des membres, Gestion financière MD;

Bernard Letendre, Président, Investissements Manuvie;

Carol Lynde, Présidente et directrice de l'exploitation, Gestionnaires d'actifs Bridgehouse;

Don Reed, Président et chef de la direction, Société de Placements Franklin Templeton;

David Scandiffio, Président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC;

Robert Smuk, Président et chef de la direction, FundSERV;

Michael Stanley, Président et chef de la direction, Services d'investissement Quadrus;

Mark Tiffin, Président et directeur, Capital Group;

, Président et directeur, Capital Group; Tim Wiggan, Chef de la direction, Gestion de Placements TD.

Luc Paiement, conseillers à la direction au bureau de la présidence de la Banque Nationale du Canada a été élu comme administrateur courtiers pour un mandat de deux ans.Thomas Wittman, vice-président directeur du Nasdaq et chef mondial du marché de titres de capitaux propres, s'ajoute également à titre d'administrateur des marchés pour un mandat de deux ans.James Donegan, Marianne Harris, Edward Iacobucci, Gerry J. O'Mahoney, Catherine Smith, Paul Allison et Jean-Paul Bachellerie ont été réélus pour un mandat de deux ans.*****13.9.16Blue Bridge recrute à la LaurentienneCelui qui assurait le rôle de président et chef de la direction pour Laurentian Capital (USA), Ronald Mayers, est devenu premier vice-président, gestion de patrimoine chez Blue Bridge en juillet dernier.Il travaillait pour la Banque Laurentienne depuis octobre 2010. Auparavant, il a fait un passage de près de sept ans chez Valeurs mobilières Desjardins, où il a occupé respectivement les postes de président et vice-président du conseil et chef des stratégies alternatives, d'après les informations recueillies sur son profil LinkedIn.L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) annonce la composition de son nouveau conseil d'administration (C.A.) pour l'année 2016-2017. John Adams, chef de la direction pour les placements PFSL, demeure président.Voici les 26 membres qui composent le nouveau C.A. de l'IFIC: