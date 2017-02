14.02.2017 - 09:24 - Finance et Investissement

Les baby-boomers pourraient profiter d'une longue retraite, très longue même, particulièrement les jeunes retraités de 55 ans. Une espérance de vie prolongée leur permettrait en effet de vivre une retraite de 30 ans. Mais s'ils passent plus de temps à la retraite, plusieurs d'entre eux n'auront peut-être pas l'autonomie financière pour en profiter pleinement.

Tel est le constat d'un sondage de RBC qui révèle que les baby-boomers ne planifient pas leur avenir financier en fonction d'une retraite qui pourrait durer 30 ans. Ainsi, près de la moitié (46 %) des Canadiens de 55 ans ou plus estiment être « un peu en retard ou encore bien loin » de leurs objectifs en matière d'épargne-retraite.Les non retraités sont même plus pessimistes alors que 50 % d'entre eux s'inquiètent d'avoir suffisamment d'argent à la retraite, comparativement à 32 % chez les Canadiens déjà à la retraite. Pourtant, seulement le tiers (33 %) des Canadiens de 55 ans a l'intention de rajuster leur plan en ce qui concerne leur mode de vie pour une retraite qui durera peut-être trois décennies.« Si vous êtes dans la cinquantaine et que vous n'avez pas envisagé toutes vos options de retraite, y compris les éventuels rajustements à faire, il n'est pas trop tard pour planifier comment tirer le maximum de toutes vos années de retraite », estime Yasmin Musani, directrice générale, Stratégie, Clientèle des retraités, chez RBC.Enfin, les répondants au sondage s'inquiètent aussi de pouvoir maintenir leur niveau de vie (39 %) et de couvrir le coût des soins de santé (34 %) pendant leur retraite.