29.09.2016 - 09:24 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – La Financière Sun Life vient de nommer Kevin Morrissey au poste de vice-président principal et actuaire en chef.

À titre d'actuaire en chef de la Financière Sun Life, Kevin Morrissey est responsable de la surveillance des pratiques actuarielles à l'échelle de l'entreprise et définit le leadership, l'orientation et la vision de la toute la compagnie en matière d'actuariat«Kevin possède une vaste expérience de notre entreprise et de ses activités. Tout récemment, il a su créer et diriger notre secteur de la Gestion actif-passif qui œuvre à l'échelle mondiale », souligne Claude Accum, vice-président général et premier directeur de la gestion des risques à la Financière Sun Life.Fellow of the Society of Actuaries et fellow de l'Institut canadien des actuaires depuis 1995, Kevin Morrissey s'est joint à la Financière Sun Life en 1988. Il a occupé divers postes en évaluation, en tarification et en finances au Canada. Il a été nommé vice-président, gestion actif-passif en 2005, initialement pour le Canada, puis pour l'Amérique du Nord. Il a été promu au poste de vice-président principal en 2013 et a été le premier à diriger le secteur de la Gestion actif-passif pour l'ensemble de la compagnie dans le monde.Il succède à Larry Madge, qui était actuaire en chef depuis 2013 et qui devient chef de la direction, PVI Sun Life au Vietnam. Larry aura pour mandat d'assurer la croissance et le développement de PVI Sun Life.Jean-Michel Lavoie a été nommé vice-président adjoint, conception de produits, garanties collectives à la Financière Sun Life.Jean-Michel Lavoie a joint l'institution financière en 2013 à titre de directeur de produit, garanties de remboursement de frais de médicaments, après avoir travaillé dans l'industrie pharmaceutique, entre autres chez Pfizer Canada. Il possède un MBA de l'Université McGill, ainsi qu'un baccalauréat en pharmacie de l'Université de Montréal.

*****

27.09.2016

Louis-Charles Godin se joint à Mercer

Louis-Charles Godin se joint au bureau de Québec de Mercer Canada à titre de conseiller en santé et avantages sociaux. Il aura comme tâche principale le développement des affaires de la région au niveau de l'assurance collective.

Louis-Charles Godin est détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval, spécialité en comptabilité, d'un certificat en assurances et rentes collectives, en plus de son titre de conseiller agréé en avantages sociaux (C.A.A.S). Il a amorcé sa carrière comme représentant en régimes d'assurance collective chez SSQ Groupe financier, avant de se joindre à RBC Assurances.Louis-Charles Godin s'est aussi fait connaître à travers ses implications, notamment comme président et membre du conseil d'administration de la Jeune Chambre de Commerce de Québec.