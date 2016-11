18.11.2016 - 09:35 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - La Chambre de la sécurité financière (CSF) a dévoilé les lauréats de ses prix Excellence CSF 2016.

Gaétan Veillette du Groupe Investors et Gilles Caron, planificateur financier chez Services financiers Garon et Associés ont reçu le prix Carrière.



Le prix Relève a été remis à Maxime Gauthier, chef de la conformité pour Mérici Services Financiers et collaborateur régulier de notre Zone Experts.



Le jury, présidé par l'ancienne ministre des Finances du Québec, Monique Jérôme-Forget, a également décerné le prix Distinction à Sussy Galvez, conseillère en investissement retraite et planificatrice financière au Mouvement Desjardins.

BMO Gestion de patrimoine nomme Caroline Renaud comme vice-présidente, directrice régionale – Est, aux services de planification du patrimoine.

Elle remplace Jean Richard qui a accepté de nouvelles responsabilités au sein de la firme en Arizona.

Caroline Renaud est arrivée dans la société en juin 2014 à titre de directrice principale en gestion de patrimoine, après un passage de 15 ans comme directrice principale en fiscalités chez Raymond Chabot Grant Thornton.

Yvon Charest, président et chef de la direction, d'iA Groupe financier a été nommé « Haut dirigeant le plus engagé socialement » dans le cadre des PDG de l'année, un concours organisé par le Journal Les Affaires.

Il est ainsi récompensé par le jury pour son engagement dans plusieurs causes sociales, dont Centraide et l'Université Laval.



Le triple lauréat de la personnalité financière de l'année de Finance et Investissement a d'ailleurs été deux fois coprésident de la campagne de Centraide Québec, en 2000 et 2012.



Selon lui, les biens nantis devraient contribuer davantage en proportion de leur revenu.



16.11.2016

Une nouvelle directrice des ventes pour Boulos



Le Groupe Financier Boulos a nommé Nawel Terkia-Derdra comme directrice des ventes et du développement des affaires.



La détentrice d'un permis en assurance de personnes se joint ainsi au cabinet de la rive-sud de Montréal, après cinq ans comme présidente d'Interre Invest Group.



Elle a également été au développement des affaires et des conseils de la firme Manuel Smith Life Insurance Agency d'avril 2015 à avril 2016.