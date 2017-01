La CDPQ embauche Kim Thomassin

12.01.2017 - 09:47 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) nomme Kim Thomassin comme vice-présidente aux affaires juridiques et secrétariat.

L'ancienne leader nationale, clients et associée directrice pour la région du Québec chez McCarthy Tétrault aura pour mandat de gérer l'ensemble des activités juridiques et réglementaires de la CDPQ.



Elle devra mettre en place les structures légales et de gouvernance de toutes les transactions d'investissement de la société provinciale.



« Kim Thomassin est un exemple de leadership. Sa vaste expérience comme avocate en financement de projet et en acquisitions, son réseau d'affaires étendu et son talent reconnu pour bâtir des relations d'affaires durables seront de grands atouts pour la Caisse dans la mise en œuvre de sa stratégie dans tous les marchés où elle est présente », a dit Michael Sabia, président et chef de la direction de la CDPQ, dans le communiqué annonçant la nomination.



Dans son nouveau mandat, elle aura un rôle à jouer pour appuyer la stratégie de mondialisation et le développement de l'expertise internationale de la CDPQ.