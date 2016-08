30.08.2016 - 08:46 - Finance et Investissement

James Steidl_123RF Banque d’images

NOUVELLES DU MONDE – L’avocate fiscaliste Karine Jacques rejoint le bureau de Sherbrooke de Therrien Couture Avocats.

Me Jacques est spécialisée en planification fiscale, de même qu'en droit successoral, commercial et corporatif.Diplômée en droit de l'Université de Sherbrooke et membre du Barreau, Karine Jacques détient une maîtrise en fiscalité à l'UdeS. En plus de sa pratique professionnelle, elle enseigne le droit des affaires à l'École du Barreau.Le conseil des gouverneurs du Conseil des fonds d'investissement du Québec (CFIQ) a confirmé la nomination de Stéphane Blanchette au poste de président du conseil.Stéphane Blanchette, qui est vice-président, Finance et opérations, chez Investia Services Financiers, prend la relève de Claude Paquin, président, Services financiers Groupe Investors, Québec, qui avait été nommé à la tête du CFIQ en mai 2013.Le conseil des gouverneurs du CFIQ a également nommé Éric Landry (vice-président, solutions de placement, Desjardins Société de placement) à titre de deuxième vice-président.De nouveaux gouverneurs se sont aussi joints au conseil des gouverneurs du CFIQ. Il s'agir de Tommy Baltzis (président, Valeurs mobilières WhiteHaven), François Bruneau (vice-président administratif, Groupe Cloutier Investissements) et Gino Savard (président et associé, Mica Services financiers).L'ensemble de ces nominations entreront en vigueur le 1er septembre 2016.