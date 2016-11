31.10.2016 - 08:59 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Patrick Déry, surintendant de l'encadrement de la solvabilité à l'Autorité des marchés financiers (AMF), a été élu sur le conseil de direction de l'International Association of Deposit Insurers (IADI).

Cette élection est le « résultat de notre implication soutenue au sein des instances de l'IADI depuis plusieurs années », a souligné Patrick Déry, dans le communiqué annoncant son élection.L'AMF accueillera par ailleurs la 16e assemblée générale de l'organisation internationale, du 12 au 17 octobre 2017, à Québec.*****À l’aube de sa soixantaine et après treize années à la barre de l’entreprise, Richard Gagnon quittera la présidence d’Humania Assurance d’ici la fin de la présente année afin d’amorcer une phase moins active de sa carrière.Sous sa direction, La Survivance est devenue Humania Assurance est s'est notamment transformée afin de mieux affronter les défis de l'industrie. Aujourd'hui, plus du tiers de ses ventes sont maintenant réalisées hors Québec, et l'entreprise offre notamment des produits accessibles uniquement par le Web. Le lancement de la bannière Aurrea Signature et de la plateforme HuGO, il y a quelques jours, sont autant exemples de la vision mise en œuvre par Richard Gagnon.Le conseil d'administration a initié les démarches nécessaires pour identifier et désigner un nouveau président ou une nouvelle présidente et une annonce est attendue au cours des prochaines semaines.

L'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) a rendu hommage aux nouvelles personnes intronisées au Temple de la renommée, le 27 octobre dernier.



Il s'agit de :



J. Brian Aune - Ancien président du conseil d'administration et chef de la direction, Nesbitt Thomson inc.



Jim W. Davidson - Cofondateur et ancien président directeur du conseil d'administration, FirstEnergy Capital Corp.; président délégué du conseil d'administration, GMP FirstEnergy



Doug Steiner - Chef de la direction, Evree Cie; ancien président du conseil d'administration et chef de la direction, E*TRADE Canada; fondateur de VERSUS Technologies, de Marchés Perimeter inc. et d'E*TRADE Technologies inc.



Latham C. Burns - Ancien président et chef de la direction, Burns Fry ltée (à titre posthume)



J. Ross LeMesurier - Ancien responsable du financement des entreprises, Wood Gundy (à titre posthume)



Austin G.E. Taylor - Ancien président du conseil d'administration et chef de la direction, McLeod Young Weir ltée (à titre posthume)



Une exposition commémorative en l'honneur des intronisés de 2016 est présentée au TMX Broadcast Centre, au 130 King Street W. à Toronto.



L'ACCVM a également remis son Prix du leader de moins de 40 ans à Lori Pinkowski, de Vancouver.



« J'ai eu la chance de franchir plusieurs étapes clés dans ma carrière depuis que je suis devenue conseillère financière agréée à l'âge de 21 ans. J'ai le privilège de travailler dans le secteur financier depuis plus de 16 ans. Être lauréate du Prix du leader de moins de 40 ans de l'ACCVM est une forte marque de reconnaissance pour mes réalisations et un rappel que le meilleur reste à venir », a déclaré Mme Pinkowski.



Mme Pinkowski a été sélectionnée au sein d'un groupe de 33 candidats provenant de partout au Canada.