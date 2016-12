L’AMF recherche des candidats pour deux comités consultatifs

12.12.2016 - 09:30 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – L’Autorité des marchés financiers (AMF) sollicite des candidatures pour des postes vacants au sein de deux comités consultatifs.

La démarche vise à pourvoir le Comité consultatif sur le financement des sociétés (CCFS) et le Comité consultatif en matière d'information financière (CCMIF).



Le CCFS a pour mandat l'étude de projets législatifs et réglementaires sur l'encadrement du financement et des regroupements des sociétés.



De son côté, le CCMIF étudie les projets législatifs et réglementaires sur l'encadrement de l'information financière présentée par les émetteurs assujettis. Il a également pour mandat d'échanger sur les normes comptables et de certification applicables aux émetteurs assujettis et leur auditeur, et de fournir des renseignements sur les enjeux ayant trait à leur application.



Les deux comités sont composés de cinq à dix membres provenant de divers domaines et professions reliés aux secteurs, jumelés à des représentants de l'AMF. Ils se réunissent de deux à trois fois par année dans les locaux du régulateur.



Le mandat est de trois ans et est renouvelable. Les candidats intéressés ont jusqu'au 20 janvier 2017 pour déposer leur candidature.