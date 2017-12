20.12.2017 - 09:24 - Finance et Investissement

Groupe CNW/Autorité des marchés financiers

NOUVELLES DU MONDE – L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce la nomination de Frédéric Pérodeau à titre de surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution.

Frédéric Pérodeau prend ainsi la relève d'Eric Stevenson qui a annoncé une réorientation de carrière en octobre dernier. Il sera en poste dès le 22 janvier prochain.« La conjoncture actuelle présente une opportunité unique de comprendre les préoccupations de nos clientèles, de proposer un encadrement moderne et adapté et de renforcer notre rôle de régulateur de proximité. Je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir échanger avec la clientèle diversifiée du secteur de la distribution et de continuer de faire avancer les dossiers que pilote la surintendance dans une dynamique participative et constructive », a pour sa part déclaré Frédéric Pérodeau.Avocat de formation, Frédéric Pérodeau s'est joint à l'AMF en 2012, d'abord à titre de directeur du contentieux, puis de directeur principal des enquêtes, poste qu'il occupait toujours au moment de sa nomination à titre de surintendant. Depuis son arrivée à l'Autorité, Frédéric s'est grandement impliqué auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) dont il a présidé le comité sur la mise en application de la loi. Il a présidé également l'Association canadienne des conseillers juridiques d'entreprises, préside le comité de l'inspection professionnelle du Barreau du Québec et est membre de son comité d'accès à la profession.Avant de se joindre à l'AMF, Frédéric a été conseiller juridique chez SNC-Lavalin et associé au cabinet d'avocats McCarthy Tétrault.La surintendance de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution encadre les activités des représentants et des cabinets en assurance de personnes, en assurance de dommages, en expertise en règlement de sinistres et en planification financière. Elle administre les règles d'admissibilité et d'exercice des activités de distribution tout en délivrant les certificats aux personnes et en inscrivant les entreprises. La surintendance regroupe également les services d'assistance aux consommateurs de produits et services financiers ainsi que le centre d'information, en plus de superviser les activités de la Chambre de l'assurance de dommages et de la Chambre de la sécurité financière et d'administrer le Fonds d'indemnisation des services financiers.