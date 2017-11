L'AMF nomme un directeur fintech et innovation

24.11.2017 - 14:58 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce la nomination de Moad Fahmi au poste nouvellement créé de directeur, fintech et innovation.



Moad Fahmi coordonnera les travaux du groupe de travail fintech, mis sur pieds à l'été 2016, dont le mandat est principalement d'analyser les innovations technologiques dans le secteur financier et d'anticiper les enjeux en matière de réglementation et de protection des consommateurs. Il devra également piloter le Comité consultatif sur l'innovation technologique et assurer un accompagnement efficace des entreprises émergentes.



Moad Fahmi est à l'AMF depuis 2012 où il était, jusqu'à sa récente nomination, spécialiste des marchés financiers. Avant cela, il a occupé des rôles de directeur principal à la Banque Laurentienne et à la Banque de Développement du Canada. Il a également participé à des débats publics sur les enjeux des fintechs à titre d'intervenant.



Moad Fahmi siège au conseil d'administration de CFA Montréal et du Canadian Advocacy Council for Canadian CFA Institute Societies (CAC).