Kronos Technologies s'implante à Toronto

31.08.2016 - 10:05 - Finance et Investissement

Kronos Technologies annonce l'ouverture d’une place d’affaires à Toronto, ainsi que l'arrivée de Ray Adamson au sein de l'équipe de direction à titre de chef des relations auprès de la clientèle (Chief Customer Officer).



« Le fait d'être physiquement présents dans le plus grand centre financier canadien nous permettra de nous rapprocher de nos clients et d'assurer une présence pour répondre à leurs besoins », a témoigné François Levasseur, CEO de Kronos Technologies.



Kronos Technologies, une firme de Québec active en matière de développement d'applications Web et mobiles adaptées aux besoins des professionnels de la finance et de l'assurance, déménagera par ailleurs ses bureaux de Québec afin d'être en mesure d'accueillir une centaine d'employés. Le siège social de l'entreprise s'installera donc au cours de l'automne dans l'Édifice Beenox, situé sur le boulevard Charest Est, à Québec.



Concernant Ray Adamson, il est familier avec les circuits de distribution en matière d'assurance dans lesquels il évolue depuis plus de vingt ans. Il a notamment travaillé avec des entreprises telles que la Banque TD, la GreatWest et la Dominion du Canada, et plus récemment au sein de la compagnie BlueSun.