24.07.2017 - 10:33 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – De nouvelles affectations attendent deux gestionnaires de portefeuille de la société de gestion de placements Fidelity Investments.

Adam Kramer, actuellement à la barre du Fonds Fidelity Revenu élevé tactique, se joint à Ford O'Neil à titre de cogestionnaire du Fonds Fidelity Revenu stratégique. Adam Kramer, qui est gestionnaire de portefeuille depuis 2008 après avoir joint Fidelity en 2000 à titre d'analyste de recherche, succède à Joanna Bewick qui quitte pour relever d'autres défis professionnels.

Le gestionnaire de portefeuille Geoff Stein s'associe pour sa part à David Wolf pour assurer la cogestion des Portefeuilles Fidelity Gestion équilibrée du risque et Gestion prudente du risque, du Fonds Fidelity Revenu conservateur et Mandat privé Fidelity Revenu conservateur, en remplacement de Joanna Bewick. Geoff Stein œuvre dans le domaine des placements depuis près de trois décennies, dont 23 ans au sein de Fidelity.

Adam Kramer et Geoff Stein assumeront aussi les responsabilités de gestion de portefeuille du Fonds Fidelity Étoile du Nord-Équilibre et du Fonds Fidelity Stratégies et tactiques, en remplacement de Chris Sharpe qui quitte aussi pour explorer d'autres avenues professionnelles. Les stratégies et objectifs de placement de ces fonds restent toutefois inchangés, précise Fidelity Investments.