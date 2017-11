Jeffery Yabuki nommé au C.A. de la Banque Royale

10.11.2017 - 09:09 - Finance et Investissement

Partager cet article

NOUVELLES DU MONDE – La Banque Royale du Canada a nommé Jeffery Yabuki à son Conseil d'administration.



Jeffery Yabuki est président et chef de la direction de Fiserv, une fintech oeuvrant dans les services de paiement et de traitement de transactions, les services mobiles et numériques, et l'analyse et l'optimisation des données, qui est inscrite à la Bourse NASDAQ.



Il a également occupé les postes de chef de l'exploitation à H&R Block et de président et chef de la direction d'American Express Tax and Business Services.



Titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'administration et en comptabilité de l'Université d'État de la Californie à Los Angeles, Jeffery Yabuki a détenu le titre de Certified Public Accountant.