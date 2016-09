Jean-Michel Lavoie nommé v.-p. adjoint chez Sun Life

28.09.2016 - 08:24 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Jean-Michel Lavoie a été nommé vice-président adjoint, conception de produits, garanties collectives à la Financière Sun Life.

Jean-Michel Lavoie a joint l'institution financière en 2013 à titre de directeur de produit, garanties de remboursement de frais de médicaments, après avoir travaillé dans l'industrie pharmaceutique, entre autres chez Pfizer Canada. Il possède un MBA de l'Université McGill, ainsi qu'un baccalauréat en pharmacie de l'Université de Montréal.



*****

27.09.2016

Louis-Charles Godin se joint à Mercer

Louis-Charles Godin se joint au bureau de Québec de Mercer Canada à titre de conseiller en santé et avantages sociaux. Il aura comme tâche principale le développement des affaires de la région au niveau de l'assurance collective.

Louis-Charles Godin est détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval, spécialité en comptabilité, d'un certificat en assurances et rentes collectives, en plus de son titre de conseiller agréé en avantages sociaux (C.A.A.S). Il a amorcé sa carrière comme représentant en régimes d'assurance collective chez SSQ Groupe financier, avant de se joindre à RBC Assurances.Louis-Charles Godin s'est aussi fait connaître à travers ses implications, notamment comme président et membre du conseil d'administration de la Jeune Chambre de Commerce de Québec.