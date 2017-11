iGeny se dote d’un chef de la cybersécurité des systèmes

23.11.2017 - 09:39 - Frédéric Roy

Partager cet article

NOUVELLES DU MONDE – La société d’innovations technologiques iGeny embauche Jean-René Pilotte comme chef de la cybersécurité des systèmes.

Il se joindra à l'équipe de programmeurs du Système-Expert iGeny Pro. Jean-René Pilotte était conseiller en sécurité des informations chez Intact depuis plus de trois ans.



Il était déjà impliqué dans le processus d'iGeny ayant participé à son implantation comme consultant externe.



« Sa connaissance de nos systèmes, ses compétences techniques en cybersécurité reconnues mondialement et son impressionnant parcours professionnel au sein des grands noms de notre industrie nous permettrons de maintenir l'avance technologique que nous avons développée en vue d'assurer la survie et l'expansion du Conseil Indépendant dans l'industrie des services financiers », a souligné Daniel Guillemette, président d'iGeny, par voie de communiqué.