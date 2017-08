Great-West Lifeco recrute chez Manuvie et Scotia

NOUVELLES DU MONDE – L’unité d’exploitation client individuel de Great-West Lifeco vient d’embaucher deux personnes provenant de Manuvie et de la Banque Scotia.

Sam Sivarajan est nommé vice-président principal à la gestion du patrimoine pour les clients individuels. Il était à la tête de Gestion privée Manuvie depuis 2012.



C'est son modèle d'investissement basé sur les objectifs qui a retenu l'attention de Gerry Hassett, vice-président exécutif, client individuel.



De plus, Chris Kirk est nommé vice-président pour les conseils pour la vie. L'ancien directeur général des stratégies complètes de gestion de patrimoine à la Banque Scotia participera désormais à la conception d'outils et de processus « visant à assurer du service et des conseils qui seront offerts aux clients par l'entremise des canaux de distribution de conseillers », est-il écrit dans l'avis de nomination.



Les deux nouveaux gestionnaires travailleront à Toronto, mais voyageront beaucoup à Londres.