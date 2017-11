Gilles Lavoie se joint à Mercer Canada

07.11.2017 - 10:42 - Finance et Investissement

Partager cet article

NOUVELLES DU MONDE – Mercer Canada nomme Gilles Lavoie à titre de conseiller principal en investissements au sein du domaine Avoirs.



Gilles Lavoie sera en poste à Montréal et fournira des services-conseils stratégiques en placement aux clients de Mercer au Québec.



Titulaire d'un baccalauréat en sciences actuarielles de l'Université Laval à Québec, Gilles Lavoie détient le titre d'associé de la Society of Actuaries. Il compte plus de 20 années d'expérience dans le secteur des placements, ayant notamment œuvré à l'optimisation de divers fonds communs institutionnels, notamment des caisses de retraite, des fonds d'assurance, des fonds de dotations et des investisseurs assujettis à l'impôt.