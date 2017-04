13.04.2017 - 14:44 - Finance et Investissement

Gracieuseté

NOUVELLES DU MONDE – Sylvain Brosseau, président et chef de l’exploitation de Fiera Capital, démissionne.

Il demeure membre du conseil d'administration de Fiera Capital. C'est Jean-Guy Desjardins, chef de la direction de Fiera Capital, qui occupera provisoirement le poste de chef de l'exploitation globale.« Sylvain Brosseau fait partie de l'équipe de Fiera Capital depuis la création de la société et a contribué à en faire un chef de file de l'industrie. Je tiens à le remercier personnellement pour son apport précieux à cette évolution. Ensemble, nous avons bâti une société forte, occupant une position enviable en vue d'une croissance soutenue », a souligné Jean-Guy Desjardins, par voie de communiqué.Sylvain Brosseau et Jean-Guy Desjardins travailleront en étroite collaboration jusqu'au 30 juin, afin d'assurer une transition harmonieuse.« Après plus de 14 ans au sein de cette organisation exceptionnelle, le moment est venu pour moi de relever de nouveaux défis professionnels », a affirmé Sylvain Brosseau, par voie de communiqué. Comme je tiens à demeurer engagé dans l'évolution de la société, je poursuivrai mon parcours chez Fiera Capital à titre de membre du conseil d'administration. Je suis fier d'avoir contribué au succès de Fiera Capital et je suivrai avec intérêt la croissance continue de la société sous la direction de son fondateur, Jean-Guy Desjardins. »