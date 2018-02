Éric Stevenson quitte l'AMF pour Lavery

12.02.2018 - 15:56 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Le surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution à l'Autorité des marchés financiers (AMF), Éric Stevenson, se joint au cabinet d'avocats Lavery dans le groupe Droit des affaires.

Éric Stevenson retourne ainsi à ses anciens amours, lui qui travaillait chez Lavery avant de se joindre au régulateur québécois.



« À la fois avocat chevronné, gestionnaire d'expérience et stratège aguerri, le profil d'Éric, branché sur les réalités et impératifs du marché, répondra à coup sûr aux attentes de nos clients », a souligné Anik Trudel, chef de la direction chez Lavery, par voie de communiqué.



À la tête d'une équipe de 150 personnes avec l'AMF, il avait comme mandat d'encadrer les activités de distribution de produits et services financiers au Québec et dirigeait les ressources chargées d'évaluer « l'intégrité des entreprises et de leurs dirigeants souhaitant conclure des contrats avec l'État québécois », peut-on lire dans l'avis de nomination.