16.10.2017 - 10:32 - Guillaume Poulin-Goyer

Martin Laprise

Eric Stevenson quitte l'Autorité des marchés financiers (AMF). L'actuel surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution de l'AMF a annoncé cette décision la semaine dernière, confirme Sylvain Théberge, responsable des relations médias à l'AMF.

« La décision d'Éric est guidée par son désir de réorienter sa carrière professionnelle. Ça faisait 11 ans qu'il était à l'AMF. C'est une décision personnelle que nous respectons entièrement », a-t-il dit.Est-ce que cela a un lien avec les responsabilités qu'il aurait eues si le projet de loi 141 sur l'amélioration de l'encadrement du secteur financier devenait force de loi? « On est dans deux choses complètement différentes. On parle d'une décision personnelle. Je ne pense pas que la décision se prenne sur des projets de loi », a répondu Sylvain Théberge.Le projet de loi 141 prévoit que l'AMF intégrerait les activités de la Chambre de la sécurité financière et la Chambre de l'assurance de dommages. Actuellement, Eric Stevenson est, entres autres, responsable de la supervision de ces organismes d'autoréglementation sectoriels. Si le projet de loi 141 obtenait la sanction royale, l'AMF n'aurait donc plus à les superviser.Quoi qu'il en soit, Sylvain Théberge a confirmé que le mandat d'Eric Stevenson se terminait en novembre et qu'il ne le renouvellerait pas. Eric Stevenson demeure en poste jusqu'au début de 2018.Sylvain Théberge n'était pas en mesure de désigner l'identité d'un successeur pour le moment, mais il a précisé qu'Eric Stevenson resterait en poste pour que la passation des pouvoirs se fasse dans l'ordre.À la barre d'une équipe de plus de 150 employés, Eric Stevenson supervise les activités de distribution de produits et services financiers au Québec.