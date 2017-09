20.09.2017 - 10:00 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Le chef des placements en actions canadiennes de HSBC Global Banking and Market, Bill McLeod, se joint aux Fonds Dynamique comme vice-président et gestionnaire de portefeuille.

Pour HSBC, il avait la gestion de plus de 3 G$ en actifs pour des clients. Chez Dynamique, il s'ajoute à l'équipe responsable des actions de revenu.



« Sa philosophie cadre parfaitement avec celle de l'équipe responsable des actions productives de revenu », a dit Glen Gowland, vice-président principal et chef, Gestion de patrimoine, par voie de communiqué. « Sa démarche de placement active reposant sur les fondamentaux vient renforcer notre capacité à dégager des résultats ajustés au risque supérieurs pour les investisseurs.»



La firme a également annoncé que la gestionnaire de portefeuille Cecilia Mo prend un congé pour des raisons personnelles. Ses responsabilités comme gestionnaire du Fonds Valeur du Canada Dynamique, de la Catégorie Valeur canadienne Dynamique, du Fonds de dividendes Avantage Dynamique, de la Catégorie de dividendes Avantage Dynamique, du Fonds Valeur équilibré Dynamique et de la Catégorie Valeur équilibrée Dynamique, ont été transférées à Don Simpson et Eric Mencke.



Eric Benner, Tom Dicker et Leanne Caravaggio prendront quant à eux la relève de Cecilia Mo en ce qui concerne les fonds axés sur les États-Unis, y compris le Fonds de dividendes américains Avantage Dynamique et le Fonds de revenu mensuel américain Dynamique.