Diversico accueille deux nouveaux actionnaires

26.07.2017 - 09:35 - Frédéric Roy

pressmaster / 123RF Banque d'images

NOUVELLES DU MONDE – Daniel Guillemette, président fondateur de Diversico, fait entrer ses deux vice-présidents dans l’actionnariat de l’entreprise.

Ainsi, Tristan Laliberté, vice-président, développement des affaires et Jean-Philippe Lalande, vice-président, service conseil, deviennent actionnaire du cabinet de services financiers, après avoir été nommés à leur poste respectif en janvier 2016.



Le processus de réorganisation corporative de la firme aura pris deux ans et fait partie du plan stratégique décennal de Daniel Guillemette.



«Je suis heureux de pouvoir enfin consacrer nos énergies à autre chose que le dossier de notre réorganisation corporative », dit-il.



Le président est particulièrement satisfait du choix de ses collaborateurs et croit que cet élargissement de l'actionnariat permettra à sa société de poursuivre son plan de développement par acquisitions et partenariats pancanadiens.