25.01.2017 - 10:01 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Sur les 59 627 candidats inscrits à l’examen de niveau 1 pour devenir analyste financier agréé (CFA) dans le monde, seulement 43 % l’ont réussi.

Sur ce nombre, environ 25 000 personnes passent à l'étape suivante, soit au deuxième niveau d'examen sur les trois qui composent le cursus.« Félicitations à cette nouvelle génération de professionnels de l'investissement qui a déjà montré son engagement envers l'amélioration des normes de l'industrie et a fait un pas de plus vers l'obtention du titre CFA », a dit Paul Smith, président et chef de la direction de CFA Institute, dans le communiqué annonçant les résultats de l'examen.Montréal a accueilli 649 candidats, ce qui en fait la deuxième ville en importance au Canada derrière Toronto et ses 2 508 candidats.Sur les 72 villes réparties dans 40 pays qui ont accueilli les candidats, c'est en Chine et aux États-Unis que le plus grand nombre de candidats ont répondu à l'appel, avec respectivement 14 181 et 12 187 candidats.