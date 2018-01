09.01.2018 - 08:44 - Finance et Investissement

(Groupe CNW/Banque Nationale du Canada)

NOUVELLES DU MONDE – Diane Giard, vice-présidente à la direction, Particuliers-Entreprises et Marketing de la Banque Nationale, intègre le conseil d'administration de la société Bombardier, leader mondial de la fabrication d'avions et de trains.

Diane Giard a rejoint l'équipe de la Banque Nationale du Canada en 2011 en tant que vice-présidente à la direction, Marketing. Elle a ajouté à ses fonctions la tache de vice-présidente à la direction du secteur Particuliers et Entreprises neuf mois plus tard.Avant de travailler pour la Banque Nationale, Diane Giard a occupé différents postes de direction notamment à la Banque Scotia qu'elle a intégrée en 1982.Diane Giard a été honorée de la médaille du jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II pour sa contribution à la société. Elle est également reconnue par ses pairs puisqu'elle a remporté le Prix Performance du Réseau de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM (ESG-UQAM) dans la catégorie gestionnaire en 2008. Ce prix récompense des diplômés d'exception s'étant démarqués dans leur domaine par leur réussite, leur persévérance et leur leadership.Elle a également été nommée à sept reprises au Top 25 de l'industrie financière du Québec de Finance et Investissement et a été reconnue deux années consécutives (2014-2015) comme étant l'une des 100 femmes les plus influentes au Canada par le Women's Executive Network.