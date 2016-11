Desjardins: le chef de la surveillance honoré

23.11.2016 - 09:05 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Daniel Dupuis, chef de la surveillance au Mouvement Desjardins, est lauréat d'un Prix Performance de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal.

Les Prix Performance visent à reconnaitre le talent et l'expertise de haut niveau de leurs dîplômés.



Daniel Dupuis était récemment premier vice-président aux finances et chef de la direction financière, poste qu'il a occupé jusqu'en juin, où il a été transféré à la direction du bureau de surveillance.



Des gens proches de lui ont souligné, dans un vidéo produit par l'organisation des prix, son leadership et son implication dans la communauté afin de justifier pourquoi il est méritant.