Des étudiants conseillent la BdC

07.02.2017 - 08:40 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – L’Université McGill a remporté les honneurs du deuxième Défi du gouverneur de la Banque du Canada (BdC), défi où des équipes devaient assumer le rôle de conseillers auprès de la banque centrale.

Les étudiants de premier cycle en économie et en finance devaient faire un exposé sur les perspectives économiques et présenter une recommandation sur la politique monétaire à suivre au Conseil de direction de la BdC.



L'équipe gagnante a été reconnue pour la profondeur de son analyse économique, de la qualité de son exposé et de la présence de signes évidents de travail d'équipe.



C'est la deuxième année que l'Université McGill remporte la compétition.



Des 24 universités qui ont participé à la première ronde d'exposés, cinq ont été choisies pour prendre part à la ronde finale, soit l'Université Wilfrid Laurier, l'Université McGill, de l'Université de Sherbrooke, de l'Université de Toronto (campus St. George) et de l'Université de Waterloo.