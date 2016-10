25.10.2016 - 08:50 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Janice Fukakusa, chef de l’administration et chef des finances de la Banque Royale du Canada (RBC), prendra sa retraite le 31 janvier 2017.

C'est Rod Bolger, vice-président directeur, Finances, et contrôleur, sera nommé chef des finances le 1er décembre 2016.Rod Bolger travaillait auparavant à la Bank of America et à Citigroup.Gregory Chrispin est le nouveau premier vice-président, Gestion de patrimoine et Assurance de personnes du Mouvement Desjardins, prenant ainsi la relève de Denis Berthiaume qui avait été promu vice-président exécutif et chef de l’exploitation du Mouvement Desjardins en juin dernier.Gregory Chrispin, qui sera membre du comité de direction de Desjardins, assumera du même coup le rôle de président et chef de l'exploitation de Desjardins Sécurité financière. Il cumule près de 30 ans d'expérience dans le domaine financier, ayant occupé plusieurs fonctions dans l'industrie des produits de placements spécialisés.

Il a joint la coopérative financière en 2010, où il occupait le poste de vice-président Placements, responsable de l'ensemble des activités de Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA). Ce secteur compte aujourd'hui près de 80 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Nicolas Richard, jusqu'à présent chef des stratégies de placement chez DGIA succède à Gregory Chrispin.