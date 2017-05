Décès du père des FNB canadiens

03.05.2017 - 09:26 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – John Pearce Bunting, président et chef de la direction de la Bourse de Toronto de 1977 à 1994, est décédé.

Pendant ses années comme dirigeant, la Bourse de Toronto a été la première à développer un fonds négocié en Bourse (1990) et la première bourse du monde à offrir des services de négociation entièrement automatisés avec le système de négociation en bourse assisté par ordinateur (1977), selon les informations rapportées par le Groupe TMX.



Ses 17 années à la tête de la Bourse de Toronto en font le plus long mandat à cette fonction, la Bourse ayant 165 ans.



John Pearce Bunting a également rempli la fonction de président de l'International Federation of Stock Exchanges entre 1983 et 1984.