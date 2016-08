26.08.2016 - 08:04 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Mario Desautels, vice-président et chef pour l'Est du Canada, services aux entreprises, a quitté la Banque Scotia en août pour relever un nouveau défi avec la Banque Nationale, selon les informations trouvées sur Linkedin.

Il est maintenant vice-président, entreprises et groupes spécialisés pour la BN.



Auparavant, Mario Desautels travaillait pour la Banque Royale du Canada, où il a occupé plusieurs postes de 2001 à 2014, dont celui de vice-président régional, services bancaires aux particuliers.



24.8.2016

BMO Gestion de patrimoine remanie son équipe américaine



Le bureau américain de BMO Gestion de patrimoine a remanié son équipe en nommant Jason Miller à titre de chef national de la planification.

Jason Miller sera assisté de Dave Bensema, Kris Yamano, Steve White and Steve Williams, qui deviennent dirigeants régionaux de leur marché respectif en matière de gestion des finances personnelles.



Jason Miller, qui travaille chez BMO depuis 2010, aura pour mandat d'assurer le développement stratégique de la gestion de patrimoine en offrant des solutions personnalisées aux clients et familles à valeur nette élevée. De leur côté, en plus d'être responsables de leurs secteurs, les quatre dirigeants pourront mener et superviser des équipes de planification.



Luc Bachand, vice-président du conseil et chef de BMO Marchés des capitaux au Québec, a pris sa retraite en juin, après une carrière de plus de 30 ans avec la société, a appris Finance et Investissement.Luc Bachand a occupé différents postes à la BMO durant son passage.« [Il] a joué un rôle crucial dans l'intégration des activités de banque d'affaires de Nesbitt Burns et de services bancaires aux socitétés de BMO à Montréal », peut-on lire dans l'avis de départ interne de la société.C'est actuellement Grégoire Baillargeon, directeur général et chef, banques d'affaires et services bancaires aux sociétés pour BMO Marchés des capitaux, qui assume les responsabilités liées à la direction de BMO Marchés des capitaux au Québec.Ce dernier travaille pour la firme depuis 2004. Âgé de 41 ans, il a pratiqué comme avocat à Montréal et New York, avant de faire le saut dans le domaine financier. Il possède également le titre de CFA.La Financière MSA nomme Gérald Guilmet au poste de directeur du développement des affaires.Dans ses nouvelles responsabilités, il devra apporter son soutien aux conseillers de la firme en assurance vie, prestations du vivant et investissement.Gérald Guilmet était récemment expert-conseil pour la division du Québec chez le Groupe Financier Horizons, poste qu'il a occupé de novembre 2015 à juin 2016.D'octobre 2008 à novembre 2015, il a exercé à titre de conseiller au développement des affaires du département de marketing du Groupe CMA.